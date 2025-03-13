Divisas / ETD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ETD: Ethan Allen Interiors Inc
29.16 USD 0.02 (0.07%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ETD de hoy ha cambiado un 0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.03, mientras que el máximo ha alcanzado 30.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ethan Allen Interiors Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ETD News
- RH, Wayfair Sell Off On Trump Furniture Tariffs. These Stocks Climb.
- Stock Market Today: Dow Falls; RH Skids On Trump Furniture Move; Bitcoin Play Flashes Sell Signal As Crypto Drops (Live Coverage)
- Furniture stocks in focus as tariff probe raises uncertainty for RH, WSM
- The Housing Bubble Is Popping
- Ethan Allen (ETD) Q4 Sales Top Estimates
- Dominion Energy, Shake Shack, Ethan Allen Interiors On CNBC’s ‘Final Trades’ - Dominion Energy (NYSE:D), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Ethan Allen (ETD) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Ethan Allen Interiors earnings missed by $0.23, revenue fell short of estimates
- Mohawk Industries: Even Though Shares Are Cheap, Caution Is Justified (NYSE:MHK)
- Ethan Allen: Resilience This Year, But Upside Potential Is Still Limited
- Is It Too Optimistic of RH to Maintain Margin Outlook Despite Tariffs?
- Ethan Allen Day: an American Brand Celebrates Its History
- La-Z-Boy: Well-Positioned To Conquer Industry Challenges (NYSE:LZB)
- Ethan Allen Stock: Tariff Changes Have Benefitted It, But Proceed Cautiously (NYSE:ETD)
- Nike To $70? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL)
- New Preferred Stock IPOs, March 2025
- Ethan Allen Stock: Battling Rising Economic Uncertainty (Rating Downgrade) (NYSE:ETD)
Rango diario
29.03 30.11
Rango anual
24.58 32.61
- Cierres anteriores
- 29.14
- Open
- 29.29
- Bid
- 29.16
- Ask
- 29.46
- Low
- 29.03
- High
- 30.11
- Volumen
- 366
- Cambio diario
- 0.07%
- Cambio mensual
- 0.07%
- Cambio a 6 meses
- 4.67%
- Cambio anual
- -8.13%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B