货币 / ETD
ETD: Ethan Allen Interiors Inc
29.40 USD 0.26 (0.89%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ETD汇率已更改0.89%。当日，交易品种以低点29.16和高点29.69进行交易。
关注Ethan Allen Interiors Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ETD新闻
日范围
29.16 29.69
年范围
24.58 32.61
- 前一天收盘价
- 29.14
- 开盘价
- 29.29
- 卖价
- 29.40
- 买价
- 29.70
- 最低价
- 29.16
- 最高价
- 29.69
- 交易量
- 127
- 日变化
- 0.89%
- 月变化
- 0.89%
- 6个月变化
- 5.53%
- 年变化
- -7.37%
