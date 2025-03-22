Moedas / EPAC
EPAC: Enerpac Tool Group Corp
42.91 USD 0.67 (1.59%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EPAC para hoje mudou para 1.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.17 e o mais alto foi 43.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Enerpac Tool Group Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
42.17 43.30
Faixa anual
36.51 51.91
- Fechamento anterior
- 42.24
- Open
- 42.43
- Bid
- 42.91
- Ask
- 43.21
- Low
- 42.17
- High
- 43.30
- Volume
- 82
- Mudança diária
- 1.59%
- Mudança mensal
- 2.90%
- Mudança de 6 meses
- -3.75%
- Mudança anual
- 2.88%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh