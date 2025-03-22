Валюты / EPAC
EPAC: Enerpac Tool Group Corp
42.10 USD 0.40 (0.94%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EPAC за сегодня изменился на -0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.61, а максимальная — 42.61.
Следите за динамикой Enerpac Tool Group Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EPAC
- Roth/MKM initiates Enerpac Tool Group stock with Buy rating on efficiency gains
- Enerpac Tool Group stock hits 52-week low at 36.77 USD
- Thrivent Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Enerpac Tool Group Stock: This Dip Is Not Worth Buying (NYSE:EPAC)
- Earnings call transcript: Enerpac Tool Group’s Q3 2025 earnings beat forecasts
- Enerpac Tool Group Q3 FY25 slides: return to growth amid regional challenges
- Enerpac Tool Group earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Enerpac Tool Group Reports Third Quarter Fiscal 2025 Results
- Nike, Walgreens, McCormick, and more to report earnings Thursday
- SouthernSun Small Cap Investment Q1 2025 Commentary (SSSFX)
- Enerpac Tool Group Schedules Third Quarter Fiscal 2025 Earnings Release and Conference Call
- Enerpac Tool Group: Still Not Cheap Enough (NYSE:EPAC)
- Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why S&P 500 And Nasdaq Futures Are Rising Today - AZEK Co (NYSE:AZEK), Castellum (AMEX:CTM)
- S&P 500 Ends 4-Week Losing Streak: Investor Fear Eases Slightly, But Greed Index Remains In 'Extreme Fear' Zone - FedEx (NYSE:FDX), Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC)
- KB Home, Intuitive Machines And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Castor Maritime (NASDAQ:CTRM), Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC)
- Wall Street Week Ahead
- Investors To Focus On PCE Price Index Print As Cintas, Lululemon to report Earnings
Дневной диапазон
41.61 42.61
Годовой диапазон
36.51 51.91
- Предыдущее закрытие
- 42.50
- Open
- 42.61
- Bid
- 42.10
- Ask
- 42.40
- Low
- 41.61
- High
- 42.61
- Объем
- 474
- Дневное изменение
- -0.94%
- Месячное изменение
- 0.96%
- 6-месячное изменение
- -5.56%
- Годовое изменение
- 0.94%
