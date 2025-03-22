КотировкиРазделы
EPAC
EPAC: Enerpac Tool Group Corp

42.10 USD 0.40 (0.94%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EPAC за сегодня изменился на -0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.61, а максимальная — 42.61.

Дневной диапазон
41.61 42.61
Годовой диапазон
36.51 51.91
Предыдущее закрытие
42.50
Open
42.61
Bid
42.10
Ask
42.40
Low
41.61
High
42.61
Объем
474
Дневное изменение
-0.94%
Месячное изменение
0.96%
6-месячное изменение
-5.56%
Годовое изменение
0.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.