EPAC: Enerpac Tool Group Corp

41.00 USD 1.74 (4.07%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EPAC fiyatı bugün -4.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.34 ve Yüksek fiyatı olarak 42.80 aralığında işlem gördü.

Enerpac Tool Group Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
40.34 42.80
Yıllık aralık
36.51 51.91
Önceki kapanış
42.74
Açılış
42.80
Satış
41.00
Alış
41.30
Düşük
40.34
Yüksek
42.80
Hacim
1.369 K
Günlük değişim
-4.07%
Aylık değişim
-1.68%
6 aylık değişim
-8.03%
Yıllık değişim
-1.70%
21 Eylül, Pazar