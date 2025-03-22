Dövizler / EPAC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EPAC: Enerpac Tool Group Corp
41.00 USD 1.74 (4.07%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EPAC fiyatı bugün -4.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.34 ve Yüksek fiyatı olarak 42.80 aralığında işlem gördü.
Enerpac Tool Group Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPAC haberleri
- Roth/MKM initiates Enerpac Tool Group stock with Buy rating on efficiency gains
- Enerpac Tool Group stock hits 52-week low at 36.77 USD
- Thrivent Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Enerpac Tool Group Stock: This Dip Is Not Worth Buying (NYSE:EPAC)
- Earnings call transcript: Enerpac Tool Group’s Q3 2025 earnings beat forecasts
- Enerpac Tool Group Q3 FY25 slides: return to growth amid regional challenges
- Enerpac Tool Group earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Enerpac Tool Group Reports Third Quarter Fiscal 2025 Results
- Nike, Walgreens, McCormick, and more to report earnings Thursday
- SouthernSun Small Cap Investment Q1 2025 Commentary (SSSFX)
- Enerpac Tool Group Schedules Third Quarter Fiscal 2025 Earnings Release and Conference Call
- Enerpac Tool Group: Still Not Cheap Enough (NYSE:EPAC)
- Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why S&P 500 And Nasdaq Futures Are Rising Today - AZEK Co (NYSE:AZEK), Castellum (AMEX:CTM)
- S&P 500 Ends 4-Week Losing Streak: Investor Fear Eases Slightly, But Greed Index Remains In 'Extreme Fear' Zone - FedEx (NYSE:FDX), Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC)
- KB Home, Intuitive Machines And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Castor Maritime (NASDAQ:CTRM), Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC)
- Wall Street Week Ahead
- Investors To Focus On PCE Price Index Print As Cintas, Lululemon to report Earnings
Günlük aralık
40.34 42.80
Yıllık aralık
36.51 51.91
- Önceki kapanış
- 42.74
- Açılış
- 42.80
- Satış
- 41.00
- Alış
- 41.30
- Düşük
- 40.34
- Yüksek
- 42.80
- Hacim
- 1.369 K
- Günlük değişim
- -4.07%
- Aylık değişim
- -1.68%
- 6 aylık değişim
- -8.03%
- Yıllık değişim
- -1.70%
21 Eylül, Pazar