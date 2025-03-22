货币 / EPAC
EPAC: Enerpac Tool Group Corp
42.85 USD 0.75 (1.78%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EPAC汇率已更改1.78%。当日，交易品种以低点42.05和高点43.07进行交易。
关注Enerpac Tool Group Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
42.05 43.07
年范围
36.51 51.91
- 前一天收盘价
- 42.10
- 开盘价
- 42.15
- 卖价
- 42.85
- 买价
- 43.15
- 最低价
- 42.05
- 最高价
- 43.07
- 交易量
- 175
- 日变化
- 1.78%
- 月变化
- 2.76%
- 6个月变化
- -3.88%
- 年变化
- 2.73%
