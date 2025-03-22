Devises / EPAC
EPAC: Enerpac Tool Group Corp
41.00 USD 1.74 (4.07%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EPAC a changé de -4.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.34 et à un maximum de 42.80.
Suivez la dynamique Enerpac Tool Group Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EPAC Nouvelles
- Roth/MKM initiates Enerpac Tool Group stock with Buy rating on efficiency gains
- Enerpac Tool Group stock hits 52-week low at 36.77 USD
- Thrivent Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Enerpac Tool Group Stock: This Dip Is Not Worth Buying (NYSE:EPAC)
- Earnings call transcript: Enerpac Tool Group’s Q3 2025 earnings beat forecasts
- Enerpac Tool Group Q3 FY25 slides: return to growth amid regional challenges
- Enerpac Tool Group earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Enerpac Tool Group Reports Third Quarter Fiscal 2025 Results
- Nike, Walgreens, McCormick, and more to report earnings Thursday
- SouthernSun Small Cap Investment Q1 2025 Commentary (SSSFX)
- Enerpac Tool Group Schedules Third Quarter Fiscal 2025 Earnings Release and Conference Call
- Enerpac Tool Group: Still Not Cheap Enough (NYSE:EPAC)
- Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why S&P 500 And Nasdaq Futures Are Rising Today - AZEK Co (NYSE:AZEK), Castellum (AMEX:CTM)
- S&P 500 Ends 4-Week Losing Streak: Investor Fear Eases Slightly, But Greed Index Remains In 'Extreme Fear' Zone - FedEx (NYSE:FDX), Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC)
- KB Home, Intuitive Machines And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Castor Maritime (NASDAQ:CTRM), Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC)
- Wall Street Week Ahead
- Investors To Focus On PCE Price Index Print As Cintas, Lululemon to report Earnings
Range quotidien
40.34 42.80
Range Annuel
36.51 51.91
- Clôture Précédente
- 42.74
- Ouverture
- 42.80
- Bid
- 41.00
- Ask
- 41.30
- Plus Bas
- 40.34
- Plus Haut
- 42.80
- Volume
- 1.369 K
- Changement quotidien
- -4.07%
- Changement Mensuel
- -1.68%
- Changement à 6 Mois
- -8.03%
- Changement Annuel
- -1.70%
