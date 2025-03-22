Währungen / EPAC
EPAC: Enerpac Tool Group Corp
42.74 USD 0.50 (1.18%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EPAC hat sich für heute um 1.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.17 bis zu einem Hoch von 43.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Enerpac Tool Group Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
42.17 43.31
Jahresspanne
36.51 51.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.24
- Eröffnung
- 42.43
- Bid
- 42.74
- Ask
- 43.04
- Tief
- 42.17
- Hoch
- 43.31
- Volumen
- 858
- Tagesänderung
- 1.18%
- Monatsänderung
- 2.49%
- 6-Monatsänderung
- -4.13%
- Jahresänderung
- 2.47%
