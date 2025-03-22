통화 / EPAC
EPAC: Enerpac Tool Group Corp
41.00 USD 1.74 (4.07%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EPAC 환율이 오늘 -4.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 40.34이고 고가는 42.80이었습니다.
Enerpac Tool Group Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
40.34 42.80
년간 변동
36.51 51.91
- 이전 종가
- 42.74
- 시가
- 42.80
- Bid
- 41.00
- Ask
- 41.30
- 저가
- 40.34
- 고가
- 42.80
- 볼륨
- 1.369 K
- 일일 변동
- -4.07%
- 월 변동
- -1.68%
- 6개월 변동
- -8.03%
- 년간 변동율
- -1.70%
