通貨 / EPAC
EPAC: Enerpac Tool Group Corp

42.74 USD 0.50 (1.18%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EPACの今日の為替レートは、1.18%変化しました。日中、通貨は1あたり42.17の安値と43.31の高値で取引されました。

Enerpac Tool Group Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
42.17 43.31
1年のレンジ
36.51 51.91
以前の終値
42.24
始値
42.43
買値
42.74
買値
43.04
安値
42.17
高値
43.31
出来高
858
1日の変化
1.18%
1ヶ月の変化
2.49%
6ヶ月の変化
-4.13%
1年の変化
2.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K