Divisas / EPAC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EPAC: Enerpac Tool Group Corp
42.24 USD 0.14 (0.33%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EPAC de hoy ha cambiado un 0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 42.05, mientras que el máximo ha alcanzado 43.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Enerpac Tool Group Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPAC News
- Roth/MKM initiates Enerpac Tool Group stock with Buy rating on efficiency gains
- Enerpac Tool Group stock hits 52-week low at 36.77 USD
- Thrivent Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Enerpac Tool Group Stock: This Dip Is Not Worth Buying (NYSE:EPAC)
- Earnings call transcript: Enerpac Tool Group’s Q3 2025 earnings beat forecasts
- Enerpac Tool Group Q3 FY25 slides: return to growth amid regional challenges
- Enerpac Tool Group earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Enerpac Tool Group Reports Third Quarter Fiscal 2025 Results
- Nike, Walgreens, McCormick, and more to report earnings Thursday
- SouthernSun Small Cap Investment Q1 2025 Commentary (SSSFX)
- Enerpac Tool Group Schedules Third Quarter Fiscal 2025 Earnings Release and Conference Call
- Enerpac Tool Group: Still Not Cheap Enough (NYSE:EPAC)
- Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why S&P 500 And Nasdaq Futures Are Rising Today - AZEK Co (NYSE:AZEK), Castellum (AMEX:CTM)
- S&P 500 Ends 4-Week Losing Streak: Investor Fear Eases Slightly, But Greed Index Remains In 'Extreme Fear' Zone - FedEx (NYSE:FDX), Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC)
- KB Home, Intuitive Machines And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Castor Maritime (NASDAQ:CTRM), Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC)
- Wall Street Week Ahead
- Investors To Focus On PCE Price Index Print As Cintas, Lululemon to report Earnings
Rango diario
42.05 43.58
Rango anual
36.51 51.91
- Cierres anteriores
- 42.10
- Open
- 42.15
- Bid
- 42.24
- Ask
- 42.54
- Low
- 42.05
- High
- 43.58
- Volumen
- 734
- Cambio diario
- 0.33%
- Cambio mensual
- 1.29%
- Cambio a 6 meses
- -5.25%
- Cambio anual
- 1.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B