Moedas / ELAN
ELAN: Elanco Animal Health Incorporated
18.54 USD 0.10 (0.54%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ELAN para hoje mudou para 0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.45 e o mais alto foi 18.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Elanco Animal Health Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
18.45 18.71
Faixa anual
8.02 19.07
- Fechamento anterior
- 18.44
- Open
- 18.46
- Bid
- 18.54
- Ask
- 18.84
- Low
- 18.45
- High
- 18.71
- Volume
- 80
- Mudança diária
- 0.54%
- Mudança mensal
- 2.54%
- Mudança de 6 meses
- 77.25%
- Mudança anual
- 26.29%
