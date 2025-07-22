Валюты / ELAN
ELAN: Elanco Animal Health Incorporated
18.63 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELAN за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.23, а максимальная — 18.66.
Следите за динамикой Elanco Animal Health Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.23 18.66
Годовой диапазон
8.02 19.07
- Предыдущее закрытие
- 18.62
- Open
- 18.64
- Bid
- 18.63
- Ask
- 18.93
- Low
- 18.23
- High
- 18.66
- Объем
- 8.141 K
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 3.04%
- 6-месячное изменение
- 78.11%
- Годовое изменение
- 26.91%
