CotationsSections
Devises / ELAN
Retour à Actions

ELAN: Elanco Animal Health Incorporated

19.21 USD 0.11 (0.58%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ELAN a changé de 0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.93 et à un maximum de 19.25.

Suivez la dynamique Elanco Animal Health Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ELAN Nouvelles

Range quotidien
18.93 19.25
Range Annuel
8.02 19.26
Clôture Précédente
19.10
Ouverture
19.10
Bid
19.21
Ask
19.51
Plus Bas
18.93
Plus Haut
19.25
Volume
8.922 K
Changement quotidien
0.58%
Changement Mensuel
6.25%
Changement à 6 Mois
83.65%
Changement Annuel
30.86%
20 septembre, samedi