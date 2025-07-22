货币 / ELAN
ELAN: Elanco Animal Health Incorporated
18.79 USD 0.16 (0.86%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ELAN汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点18.66和高点18.92进行交易。
关注Elanco Animal Health Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
18.66 18.92
年范围
8.02 19.07
- 前一天收盘价
- 18.63
- 开盘价
- 18.79
- 卖价
- 18.79
- 买价
- 19.09
- 最低价
- 18.66
- 最高价
- 18.92
- 交易量
- 1.166 K
- 日变化
- 0.86%
- 月变化
- 3.93%
- 6个月变化
- 79.64%
- 年变化
- 28.00%
