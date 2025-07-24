Währungen / ELAN
ELAN: Elanco Animal Health Incorporated
19.10 USD 0.66 (3.58%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ELAN hat sich für heute um 3.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.45 bis zu einem Hoch von 19.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Elanco Animal Health Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
18.45 19.26
Jahresspanne
8.02 19.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.44
- Eröffnung
- 18.46
- Bid
- 19.10
- Ask
- 19.40
- Tief
- 18.45
- Hoch
- 19.26
- Volumen
- 10.631 K
- Tagesänderung
- 3.58%
- Monatsänderung
- 5.64%
- 6-Monatsänderung
- 82.60%
- Jahresänderung
- 30.11%
