통화 / ELAN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ELAN: Elanco Animal Health Incorporated
19.21 USD 0.11 (0.58%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ELAN 환율이 오늘 0.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.93이고 고가는 19.25이었습니다.
Elanco Animal Health Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELAN News
- 엘란코 애니멀헬스, 52주 신고가 19.08달러 기록
- Elanco Animal Health stock hits 52-week high at 19.08 USD
- Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Elanco Animal Health stock hits 52-week high at $18.88
- Elanco’s Credelio Quattro hits $100 million sales milestone
- Phibro Animal Health stock price target raised to $37 by BNP Paribas
- Elanco Animal Health stock reaches 52-week high at 18.79 USD
- Stock Market Today: Dow, S&P 500 Futures Tick Up As Wall Street Awaits Nvidia Earnings— MongoDB, nCino, Snowflake In Focus - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Zoetis: Why I Decided To Invest In The Stock (NYSE:ZTS)
- Elanco Animal Health stock hits 52-week high at 17.85 USD
- Elanco Animal Health Q2: Rising Innovation Revenue, Initiate At Buy (NYSE:ELAN)
- Why Is Elanco Animal Health Stock Soaring Thursday? - Elanco Animal Health (NYSE:ELAN)
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Elanco Animal Health stock hits 52-week high at $15.79
- Elanco Animal Health (ELAN) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Elanco (ELAN) Q2 Revenue Jumps 5%
- Elanco Q2 2025 slides: 8% organic growth drives raised guidance despite headwinds
- U.S. Physical Therapy (USPH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Curious about Elanco Animal Health (ELAN) Q2 Performance? Explore Wall Street Estimates for Key Metrics
- Addus HomeCare (ADUS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Can Phosphate Binders Drive DaVita Stock Before Q2 Earnings?
- Elanco stock rises after EU approves Zenrelia for canine dermatitis
- Elanco’s canine dermatology drug Zenrelia approved in EU
일일 변동 비율
18.93 19.25
년간 변동
8.02 19.26
- 이전 종가
- 19.10
- 시가
- 19.10
- Bid
- 19.21
- Ask
- 19.51
- 저가
- 18.93
- 고가
- 19.25
- 볼륨
- 8.922 K
- 일일 변동
- 0.58%
- 월 변동
- 6.25%
- 6개월 변동
- 83.65%
- 년간 변동율
- 30.86%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K