Dövizler / ELAN
ELAN: Elanco Animal Health Incorporated
19.21 USD 0.11 (0.58%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ELAN fiyatı bugün 0.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.93 ve Yüksek fiyatı olarak 19.25 aralığında işlem gördü.
Elanco Animal Health Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ELAN haberleri
- Elanco Animal Health hisseleri 19,08 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Elanco Animal Health stock hits 52-week high at 19.08 USD
- Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Elanco Animal Health stock hits 52-week high at $18.88
- Elanco’s Credelio Quattro hits $100 million sales milestone
- Phibro Animal Health stock price target raised to $37 by BNP Paribas
- Elanco Animal Health stock reaches 52-week high at 18.79 USD
- Stock Market Today: Dow, S&P 500 Futures Tick Up As Wall Street Awaits Nvidia Earnings— MongoDB, nCino, Snowflake In Focus - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Zoetis: Why I Decided To Invest In The Stock (NYSE:ZTS)
- Elanco Animal Health stock hits 52-week high at 17.85 USD
- Elanco Animal Health Q2: Rising Innovation Revenue, Initiate At Buy (NYSE:ELAN)
- Why Is Elanco Animal Health Stock Soaring Thursday? - Elanco Animal Health (NYSE:ELAN)
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Elanco Animal Health stock hits 52-week high at $15.79
- Elanco Animal Health (ELAN) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Elanco (ELAN) Q2 Revenue Jumps 5%
- Elanco Q2 2025 slides: 8% organic growth drives raised guidance despite headwinds
- U.S. Physical Therapy (USPH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Curious about Elanco Animal Health (ELAN) Q2 Performance? Explore Wall Street Estimates for Key Metrics
- Addus HomeCare (ADUS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Can Phosphate Binders Drive DaVita Stock Before Q2 Earnings?
- Elanco stock rises after EU approves Zenrelia for canine dermatitis
- Elanco’s canine dermatology drug Zenrelia approved in EU
Günlük aralık
18.93 19.25
Yıllık aralık
8.02 19.26
- Önceki kapanış
- 19.10
- Açılış
- 19.10
- Satış
- 19.21
- Alış
- 19.51
- Düşük
- 18.93
- Yüksek
- 19.25
- Hacim
- 8.922 K
- Günlük değişim
- 0.58%
- Aylık değişim
- 6.25%
- 6 aylık değişim
- 83.65%
- Yıllık değişim
- 30.86%
21 Eylül, Pazar