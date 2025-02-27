Moedas / EFXT
EFXT: Enerflex Ltd
10.62 USD 0.11 (1.03%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EFXT para hoje mudou para -1.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.60 e o mais alto foi 10.94.
Veja a dinâmica do par de moedas Enerflex Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
10.60 10.94
Faixa anual
5.91 10.94
- Fechamento anterior
- 10.73
- Open
- 10.76
- Bid
- 10.62
- Ask
- 10.92
- Low
- 10.60
- High
- 10.94
- Volume
- 95
- Mudança diária
- -1.03%
- Mudança mensal
- 6.31%
- Mudança de 6 meses
- 39.01%
- Mudança anual
- 79.70%
