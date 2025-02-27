Devises / EFXT
EFXT: Enerflex Ltd
10.71 USD 0.04 (0.37%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EFXT a changé de -0.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.46 et à un maximum de 10.80.
Suivez la dynamique Enerflex Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EFXT Nouvelles
- Enerflex stock hits all-time high at 10.62 USD
- Are Oils-Energy Stocks Lagging Enerflex Ltd. (EFXT) This Year?
- Here's Why Enerflex (EFXT) is a Great Momentum Stock to Buy
- Enerflex (EFXT)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Top 3 Energy Stocks That May Crash In August - NGL Energy Partners (NYSE:NGL), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Enerflex (EFXT) Is Up 16.94% in One Week: What You Should Know
- Earnings Estimates Rising for Enerflex (EFXT): Will It Gain?
- How Much Upside is Left in Enerflex (EFXT)? Wall Street Analysts Think 28.79%
- Enerflex (EFXT) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Enerflex (EFXT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arc Resources (AETUF) Q2 Earnings Beat Estimates
- Ovintiv (OVV) Misses Q2 Earnings Estimates
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Do Options Traders Know Something About Enerflex Ltd. Stock We Don't?
- Enerflex extends credit facility maturity to 2028, maintains $800m limit
- Enerflex outlook upgraded to positive by Moody’s Ratings
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- JOYY, Akebia Therapeutics, Microchip Technology And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Enerflex Is Moving Into A Stronger Natural Gas Market (NYSE:EFXT)
- Aristotle Corporate Credit Q4 2024 Commentary
- Enerflex Ltd. (EFXT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
10.46 10.80
Range Annuel
5.91 10.94
- Clôture Précédente
- 10.75
- Ouverture
- 10.64
- Bid
- 10.71
- Ask
- 11.01
- Plus Bas
- 10.46
- Plus Haut
- 10.80
- Volume
- 335
- Changement quotidien
- -0.37%
- Changement Mensuel
- 7.21%
- Changement à 6 Mois
- 40.18%
- Changement Annuel
- 81.22%
