EFXT: Enerflex Ltd
10.73 USD 0.04 (0.37%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EFXT de hoy ha cambiado un -0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.61, mientras que el máximo ha alcanzado 10.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Enerflex Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EFXT News
- Enerflex stock hits all-time high at 10.62 USD
- Are Oils-Energy Stocks Lagging Enerflex Ltd. (EFXT) This Year?
- Here's Why Enerflex (EFXT) is a Great Momentum Stock to Buy
- Enerflex (EFXT)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Top 3 Energy Stocks That May Crash In August - NGL Energy Partners (NYSE:NGL), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Enerflex (EFXT) Is Up 16.94% in One Week: What You Should Know
- Earnings Estimates Rising for Enerflex (EFXT): Will It Gain?
- How Much Upside is Left in Enerflex (EFXT)? Wall Street Analysts Think 28.79%
- Enerflex (EFXT) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Enerflex (EFXT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arc Resources (AETUF) Q2 Earnings Beat Estimates
- Ovintiv (OVV) Misses Q2 Earnings Estimates
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Do Options Traders Know Something About Enerflex Ltd. Stock We Don't?
- Enerflex extends credit facility maturity to 2028, maintains $800m limit
- Enerflex outlook upgraded to positive by Moody’s Ratings
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- JOYY, Akebia Therapeutics, Microchip Technology And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Enerflex Is Moving Into A Stronger Natural Gas Market (NYSE:EFXT)
- Aristotle Corporate Credit Q4 2024 Commentary
- Enerflex Ltd. (EFXT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
10.61 10.84
Rango anual
5.91 10.85
- Cierres anteriores
- 10.77
- Open
- 10.71
- Bid
- 10.73
- Ask
- 11.03
- Low
- 10.61
- High
- 10.84
- Volumen
- 360
- Cambio diario
- -0.37%
- Cambio mensual
- 7.41%
- Cambio a 6 meses
- 40.45%
- Cambio anual
- 81.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B