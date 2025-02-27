货币 / EFXT
EFXT: Enerflex Ltd
10.73 USD 0.04 (0.37%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EFXT汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点10.61和高点10.75进行交易。
关注Enerflex Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
10.61 10.75
年范围
5.91 10.85
- 前一天收盘价
- 10.77
- 开盘价
- 10.71
- 卖价
- 10.73
- 买价
- 11.03
- 最低价
- 10.61
- 最高价
- 10.75
- 交易量
- 86
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- 7.41%
- 6个月变化
- 40.45%
- 年变化
- 81.56%
