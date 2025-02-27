통화 / EFXT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EFXT: Enerflex Ltd
10.71 USD 0.04 (0.37%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EFXT 환율이 오늘 -0.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.46이고 고가는 10.80이었습니다.
Enerflex Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFXT News
- Enerflex stock hits all-time high at 10.62 USD
- Are Oils-Energy Stocks Lagging Enerflex Ltd. (EFXT) This Year?
- Here's Why Enerflex (EFXT) is a Great Momentum Stock to Buy
- Enerflex (EFXT)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Top 3 Energy Stocks That May Crash In August - NGL Energy Partners (NYSE:NGL), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Enerflex (EFXT) Is Up 16.94% in One Week: What You Should Know
- Earnings Estimates Rising for Enerflex (EFXT): Will It Gain?
- How Much Upside is Left in Enerflex (EFXT)? Wall Street Analysts Think 28.79%
- Enerflex (EFXT) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Enerflex (EFXT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arc Resources (AETUF) Q2 Earnings Beat Estimates
- Ovintiv (OVV) Misses Q2 Earnings Estimates
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Do Options Traders Know Something About Enerflex Ltd. Stock We Don't?
- Enerflex extends credit facility maturity to 2028, maintains $800m limit
- Enerflex outlook upgraded to positive by Moody’s Ratings
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- JOYY, Akebia Therapeutics, Microchip Technology And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Enerflex Is Moving Into A Stronger Natural Gas Market (NYSE:EFXT)
- Aristotle Corporate Credit Q4 2024 Commentary
- Enerflex Ltd. (EFXT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
10.46 10.80
년간 변동
5.91 10.94
- 이전 종가
- 10.75
- 시가
- 10.64
- Bid
- 10.71
- Ask
- 11.01
- 저가
- 10.46
- 고가
- 10.80
- 볼륨
- 335
- 일일 변동
- -0.37%
- 월 변동
- 7.21%
- 6개월 변동
- 40.18%
- 년간 변동율
- 81.22%
20 9월, 토요일