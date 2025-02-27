Währungen / EFXT
EFXT: Enerflex Ltd
10.75 USD 0.02 (0.19%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EFXT hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.60 bis zu einem Hoch von 10.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Enerflex Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.60 10.94
Jahresspanne
5.91 10.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.73
- Eröffnung
- 10.76
- Bid
- 10.75
- Ask
- 11.05
- Tief
- 10.60
- Hoch
- 10.94
- Volumen
- 344
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- 7.61%
- 6-Monatsänderung
- 40.71%
- Jahresänderung
- 81.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K