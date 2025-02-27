通貨 / EFXT
EFXT: Enerflex Ltd
10.75 USD 0.02 (0.19%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EFXTの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり10.60の安値と10.94の高値で取引されました。
Enerflex Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFXT News
- Enerflex stock hits all-time high at 10.62 USD
- Are Oils-Energy Stocks Lagging Enerflex Ltd. (EFXT) This Year?
- Here's Why Enerflex (EFXT) is a Great Momentum Stock to Buy
- Enerflex (EFXT)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Top 3 Energy Stocks That May Crash In August - NGL Energy Partners (NYSE:NGL), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Enerflex (EFXT) Is Up 16.94% in One Week: What You Should Know
- Earnings Estimates Rising for Enerflex (EFXT): Will It Gain?
- How Much Upside is Left in Enerflex (EFXT)? Wall Street Analysts Think 28.79%
- Enerflex (EFXT) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Enerflex (EFXT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arc Resources (AETUF) Q2 Earnings Beat Estimates
- Ovintiv (OVV) Misses Q2 Earnings Estimates
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Do Options Traders Know Something About Enerflex Ltd. Stock We Don't?
- Enerflex extends credit facility maturity to 2028, maintains $800m limit
- Enerflex outlook upgraded to positive by Moody’s Ratings
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- JOYY, Akebia Therapeutics, Microchip Technology And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Enerflex Is Moving Into A Stronger Natural Gas Market (NYSE:EFXT)
- Aristotle Corporate Credit Q4 2024 Commentary
- Enerflex Ltd. (EFXT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
10.60 10.94
1年のレンジ
5.91 10.94
- 以前の終値
- 10.73
- 始値
- 10.76
- 買値
- 10.75
- 買値
- 11.05
- 安値
- 10.60
- 高値
- 10.94
- 出来高
- 344
- 1日の変化
- 0.19%
- 1ヶ月の変化
- 7.61%
- 6ヶ月の変化
- 40.71%
- 1年の変化
- 81.90%
