EFXT: Enerflex Ltd
10.77 USD 0.02 (0.19%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EFXT за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.69, а максимальная — 10.85.
Следите за динамикой Enerflex Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EFXT
- Enerflex stock hits all-time high at 10.62 USD
- Are Oils-Energy Stocks Lagging Enerflex Ltd. (EFXT) This Year?
- Here's Why Enerflex (EFXT) is a Great Momentum Stock to Buy
- Enerflex (EFXT)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Top 3 Energy Stocks That May Crash In August - NGL Energy Partners (NYSE:NGL), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Enerflex (EFXT) Is Up 16.94% in One Week: What You Should Know
- Earnings Estimates Rising for Enerflex (EFXT): Will It Gain?
- How Much Upside is Left in Enerflex (EFXT)? Wall Street Analysts Think 28.79%
- Enerflex (EFXT) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Enerflex (EFXT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arc Resources (AETUF) Q2 Earnings Beat Estimates
- Ovintiv (OVV) Misses Q2 Earnings Estimates
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Do Options Traders Know Something About Enerflex Ltd. Stock We Don't?
- Enerflex extends credit facility maturity to 2028, maintains $800m limit
- Enerflex outlook upgraded to positive by Moody’s Ratings
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- JOYY, Akebia Therapeutics, Microchip Technology And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Enerflex Is Moving Into A Stronger Natural Gas Market (NYSE:EFXT)
- Aristotle Corporate Credit Q4 2024 Commentary
- Enerflex Ltd. (EFXT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
10.69 10.85
Годовой диапазон
5.91 10.85
- Предыдущее закрытие
- 10.75
- Open
- 10.71
- Bid
- 10.77
- Ask
- 11.07
- Low
- 10.69
- High
- 10.85
- Объем
- 442
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 7.81%
- 6-месячное изменение
- 40.97%
- Годовое изменение
- 82.23%
