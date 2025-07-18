- Visão do mercado
DRSK: Aptus Defined Risk ETF
A taxa do DRSK para hoje mudou para 0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.78 e o mais alto foi 28.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Aptus Defined Risk ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DRSK Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DRSK hoje?
Hoje Aptus Defined Risk ETF (DRSK) está avaliado em 28.87. O instrumento é negociado dentro de 0.07%, o fechamento de ontem foi 28.85, e o volume de negociação atingiu 313. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DRSK em tempo real.
As ações de Aptus Defined Risk ETF pagam dividendos?
Atualmente Aptus Defined Risk ETF está avaliado em 28.87. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.87% e USD. Monitore os movimentos de DRSK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DRSK?
Você pode comprar ações de Aptus Defined Risk ETF (DRSK) pelo preço atual 28.87. Ordens geralmente são executadas perto de 28.87 ou 29.17, enquanto 313 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DRSK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DRSK?
Investir em Aptus Defined Risk ETF envolve considerar a faixa anual 26.43 - 29.43 e o preço atual 28.87. Muitos comparam 0.98% e 5.48% antes de enviar ordens em 28.87 ou 29.17. Estude as mudanças diárias de preço de DRSK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Aptus Defined Risk ETF?
O maior preço de Aptus Defined Risk ETF (DRSK) no último ano foi 29.43. As ações oscilaram bastante dentro de 26.43 - 29.43, e a comparação com 28.85 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Aptus Defined Risk ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Aptus Defined Risk ETF?
O menor preço de Aptus Defined Risk ETF (DRSK) no ano foi 26.43. A comparação com o preço atual 28.87 e 26.43 - 29.43 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DRSK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DRSK?
No passado Aptus Defined Risk ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 28.85 e 1.87% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 28.85
- Open
- 28.87
- Bid
- 28.87
- Ask
- 29.17
- Low
- 28.78
- High
- 28.88
- Volume
- 313
- Mudança diária
- 0.07%
- Mudança mensal
- 0.98%
- Mudança de 6 meses
- 5.48%
- Mudança anual
- 1.87%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8