DRSK: Aptus Defined Risk ETF
Курс DRSK за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.79, а максимальная — 28.87.
Следите за динамикой Aptus Defined Risk ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DRSK
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DRSK сегодня?
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) сегодня оценивается на уровне 28.80. Инструмент торгуется в пределах -0.17%, вчерашнее закрытие составило 28.85, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DRSK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aptus Defined Risk ETF?
Aptus Defined Risk ETF в настоящее время оценивается в 28.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.62% и USD. Отслеживайте движения DRSK на графике в реальном времени.
Как купить акции DRSK?
Вы можете купить акции Aptus Defined Risk ETF (DRSK) по текущей цене 28.80. Ордера обычно размещаются около 28.80 или 29.10, тогда как 58 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DRSK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DRSK?
Инвестирование в Aptus Defined Risk ETF предполагает учет годового диапазона 26.43 - 29.43 и текущей цены 28.80. Многие сравнивают 0.73% и 5.22% перед размещением ордеров на 28.80 или 29.10. Изучайте ежедневные изменения цены DRSK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aptus Defined Risk ETF?
Самая высокая цена Aptus Defined Risk ETF (DRSK) за последний год составила 29.43. Акции заметно колебались в пределах 26.43 - 29.43, сравнение с 28.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aptus Defined Risk ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aptus Defined Risk ETF?
Самая низкая цена Aptus Defined Risk ETF (DRSK) за год составила 26.43. Сравнение с текущими 28.80 и 26.43 - 29.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DRSK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DRSK?
В прошлом Aptus Defined Risk ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.85 и 1.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.85
- Open
- 28.87
- Bid
- 28.80
- Ask
- 29.10
- Low
- 28.79
- High
- 28.87
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 0.73%
- 6-месячное изменение
- 5.22%
- Годовое изменение
- 1.62%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8