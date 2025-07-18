КотировкиРазделы
Валюты / DRSK
Назад в Рынок акций США

DRSK: Aptus Defined Risk ETF

28.80 USD 0.05 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DRSK за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.79, а максимальная — 28.87.

Следите за динамикой Aptus Defined Risk ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DRSK

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DRSK сегодня?

Aptus Defined Risk ETF (DRSK) сегодня оценивается на уровне 28.80. Инструмент торгуется в пределах -0.17%, вчерашнее закрытие составило 28.85, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DRSK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aptus Defined Risk ETF?

Aptus Defined Risk ETF в настоящее время оценивается в 28.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.62% и USD. Отслеживайте движения DRSK на графике в реальном времени.

Как купить акции DRSK?

Вы можете купить акции Aptus Defined Risk ETF (DRSK) по текущей цене 28.80. Ордера обычно размещаются около 28.80 или 29.10, тогда как 58 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DRSK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DRSK?

Инвестирование в Aptus Defined Risk ETF предполагает учет годового диапазона 26.43 - 29.43 и текущей цены 28.80. Многие сравнивают 0.73% и 5.22% перед размещением ордеров на 28.80 или 29.10. Изучайте ежедневные изменения цены DRSK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aptus Defined Risk ETF?

Самая высокая цена Aptus Defined Risk ETF (DRSK) за последний год составила 29.43. Акции заметно колебались в пределах 26.43 - 29.43, сравнение с 28.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aptus Defined Risk ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aptus Defined Risk ETF?

Самая низкая цена Aptus Defined Risk ETF (DRSK) за год составила 26.43. Сравнение с текущими 28.80 и 26.43 - 29.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DRSK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DRSK?

В прошлом Aptus Defined Risk ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.85 и 1.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.79 28.87
Годовой диапазон
26.43 29.43
Предыдущее закрытие
28.85
Open
28.87
Bid
28.80
Ask
29.10
Low
28.79
High
28.87
Объем
58
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
0.73%
6-месячное изменение
5.22%
Годовое изменение
1.62%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8