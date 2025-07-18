KurseKategorien
Währungen / DRSK
DRSK: Aptus Defined Risk ETF

28.87 USD 0.02 (0.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DRSK hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.78 bis zu einem Hoch von 28.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die Aptus Defined Risk ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DRSK heute?

Die Aktie von Aptus Defined Risk ETF (DRSK) notiert heute bei 28.87. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.07% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 28.85 und das Handelsvolumen erreichte 313. Das Live-Chart von DRSK zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DRSK Dividenden?

Aptus Defined Risk ETF wird derzeit mit 28.87 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DRSK zu verfolgen.

Wie kaufe ich DRSK-Aktien?

Sie können Aktien von Aptus Defined Risk ETF (DRSK) zum aktuellen Kurs von 28.87 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 28.87 oder 29.17 platziert, während 313 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DRSK auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DRSK-Aktien?

Bei einer Investition in Aptus Defined Risk ETF müssen die jährliche Spanne 26.43 - 29.43 und der aktuelle Kurs 28.87 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.98% und 5.48%, bevor sie Orders zu 28.87 oder 29.17 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DRSK.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Aptus Defined Risk ETF?

Der höchste Kurs von Aptus Defined Risk ETF (DRSK) im vergangenen Jahr lag bei 29.43. Innerhalb von 26.43 - 29.43 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 28.85 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Aptus Defined Risk ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Aptus Defined Risk ETF?

Der niedrigste Kurs von Aptus Defined Risk ETF (DRSK) im Laufe des Jahres betrug 26.43. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 28.87 und der Spanne 26.43 - 29.43 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DRSK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DRSK statt?

Aptus Defined Risk ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 28.85 und 1.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
28.78 28.88
Jahresspanne
26.43 29.43
Vorheriger Schlusskurs
28.85
Eröffnung
28.87
Bid
28.87
Ask
29.17
Tief
28.78
Hoch
28.88
Volumen
313
Tagesänderung
0.07%
Monatsänderung
0.98%
6-Monatsänderung
5.48%
Jahresänderung
1.87%
