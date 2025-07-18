报价部分
货币 / DRSK
回到股票

DRSK: Aptus Defined Risk ETF

28.80 USD 0.05 (0.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DRSK汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点28.78和高点28.87进行交易。

关注Aptus Defined Risk ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DRSK股票今天的价格是多少？

Aptus Defined Risk ETF股票今天的定价为28.80。它在-0.17%范围内交易，昨天的收盘价为28.85，交易量达到154。DRSK的实时价格图表显示了这些更新。

Aptus Defined Risk ETF股票是否支付股息？

Aptus Defined Risk ETF目前的价值为28.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.62%和USD。实时查看图表以跟踪DRSK走势。

如何购买DRSK股票？

您可以以28.80的当前价格购买Aptus Defined Risk ETF股票。订单通常设置在28.80或29.10附近，而154和-0.24%显示市场活动。立即关注DRSK的实时图表更新。

如何投资DRSK股票？

投资Aptus Defined Risk ETF需要考虑年度范围26.43 - 29.43和当前价格28.80。许多人在以28.80或29.10下订单之前，会比较0.73%和。实时查看DRSK价格图表，了解每日变化。

Aptus Defined Risk ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Aptus Defined Risk ETF的最高价格是29.43。在26.43 - 29.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aptus Defined Risk ETF的绩效。

Aptus Defined Risk ETF股票的最低价格是多少？

Aptus Defined Risk ETF（DRSK）的最低价格为26.43。将其与当前的28.80和26.43 - 29.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRSK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DRSK股票是什么时候拆分的？

Aptus Defined Risk ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.85和1.62%中可见。

日范围
28.78 28.87
年范围
26.43 29.43
前一天收盘价
28.85
开盘价
28.87
卖价
28.80
买价
29.10
最低价
28.78
最高价
28.87
交易量
154
日变化
-0.17%
月变化
0.73%
6个月变化
5.22%
年变化
1.62%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8