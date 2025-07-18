- 概要
DRSK: Aptus Defined Risk ETF
DRSKの今日の為替レートは、-0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり28.78の安値と28.87の高値で取引されました。
Aptus Defined Risk ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DRSK株の現在の価格は？
Aptus Defined Risk ETFの株価は本日28.80です。-0.17%内で取引され、前日の終値は28.85、取引量は154に達しました。DRSKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Aptus Defined Risk ETFの株は配当を出しますか？
Aptus Defined Risk ETFの現在の価格は28.80です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.62%やUSDにも注目します。DRSKの動きはライブチャートで確認できます。
DRSK株を買う方法は？
Aptus Defined Risk ETFの株は現在28.80で購入可能です。注文は通常28.80または29.10付近で行われ、154や-0.24%が市場の動きを示します。DRSKの最新情報はライブチャートで確認できます。
DRSK株に投資する方法は？
Aptus Defined Risk ETFへの投資では、年間の値幅26.43 - 29.43と現在の28.80を考慮します。注文は多くの場合28.80や29.10で行われる前に、0.73%や5.22%と比較されます。DRSKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Aptus Defined Risk ETFの株の最高値は？
Aptus Defined Risk ETFの過去1年の最高値は29.43でした。26.43 - 29.43内で株価は大きく変動し、28.85と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Aptus Defined Risk ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Aptus Defined Risk ETFの株の最低値は？
Aptus Defined Risk ETF(DRSK)の年間最安値は26.43でした。現在の28.80や26.43 - 29.43と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DRSKの動きはライブチャートで確認できます。
DRSKの株式分割はいつ行われましたか？
Aptus Defined Risk ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.85、1.62%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 28.85
- 始値
- 28.87
- 買値
- 28.80
- 買値
- 29.10
- 安値
- 28.78
- 高値
- 28.87
- 出来高
- 154
- 1日の変化
- -0.17%
- 1ヶ月の変化
- 0.73%
- 6ヶ月の変化
- 5.22%
- 1年の変化
- 1.62%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8