Devises / DRSK
DRSK: Aptus Defined Risk ETF

28.85 USD 0.08 (0.28%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DRSK a changé de -0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.78 et à un maximum de 28.85.

Suivez la dynamique Aptus Defined Risk ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

DRSK Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DRSK aujourd'hui ?

L'action Aptus Defined Risk ETF est cotée à 28.85 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.28%, a clôturé hier à 28.93 et son volume d'échange a atteint 164. Le graphique en temps réel du cours de DRSK présente ces mises à jour.

L'action Aptus Defined Risk ETF verse-t-elle des dividendes ?

Aptus Defined Risk ETF est actuellement valorisé à 28.85. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.80% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DRSK.

Comment acheter des actions DRSK ?

Vous pouvez acheter des actions Aptus Defined Risk ETF au cours actuel de 28.85. Les ordres sont généralement placés à proximité de 28.85 ou de 29.15, le 164 et le 0.21% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DRSK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DRSK ?

Investir dans Aptus Defined Risk ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.43 - 29.43 et le prix actuel 28.85. Beaucoup comparent 0.91% et 5.41% avant de passer des ordres à 28.85 ou 29.15. Consultez le graphique du cours de DRSK en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Aptus Defined Risk ETF ?

Le cours le plus élevé de Aptus Defined Risk ETF l'année dernière était 29.43. Au cours de 26.43 - 29.43, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 28.93 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Aptus Defined Risk ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Aptus Defined Risk ETF ?

Le cours le plus bas de Aptus Defined Risk ETF (DRSK) sur l'année a été 26.43. Sa comparaison avec 28.85 et 26.43 - 29.43 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DRSK sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DRSK a-t-elle été divisée ?

Aptus Defined Risk ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 28.93 et 1.80% après les opérations sur titres.

Range quotidien
28.78 28.85
Range Annuel
26.43 29.43
Clôture Précédente
28.93
Ouverture
28.79
Bid
28.85
Ask
29.15
Plus Bas
28.78
Plus Haut
28.85
Volume
164
Changement quotidien
-0.28%
Changement Mensuel
0.91%
Changement à 6 Mois
5.41%
Changement Annuel
1.80%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8