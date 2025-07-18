QuotazioniSezioni
DRSK: Aptus Defined Risk ETF

28.80 USD 0.05 (0.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DRSK ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.79 e ad un massimo di 28.87.

Segui le dinamiche di Aptus Defined Risk ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DRSK oggi?

Oggi le azioni Aptus Defined Risk ETF sono prezzate a 28.80. Viene scambiato all'interno di -0.17%, la chiusura di ieri è stata 28.85 e il volume degli scambi ha raggiunto 58. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DRSK mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Aptus Defined Risk ETF pagano dividendi?

Aptus Defined Risk ETF è attualmente valutato a 28.80. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DRSK.

Come acquistare azioni DRSK?

Puoi acquistare azioni Aptus Defined Risk ETF al prezzo attuale di 28.80. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 28.80 o 29.10, mentre 58 e -0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DRSK sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DRSK?

Investire in Aptus Defined Risk ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.43 - 29.43 e il prezzo attuale 28.80. Molti confrontano 0.73% e 5.22% prima di effettuare ordini su 28.80 o 29.10. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DRSK con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Aptus Defined Risk ETF?

Il prezzo massimo di Aptus Defined Risk ETF nell'ultimo anno è stato 29.43. All'interno di 26.43 - 29.43, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 28.85 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Aptus Defined Risk ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Aptus Defined Risk ETF?

Il prezzo più basso di Aptus Defined Risk ETF (DRSK) nel corso dell'anno è stato 26.43. Confrontandolo con gli attuali 28.80 e 26.43 - 29.43 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DRSK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DRSK?

Aptus Defined Risk ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 28.85 e 1.62%.

Intervallo Giornaliero
28.79 28.87
Intervallo Annuale
26.43 29.43
Chiusura Precedente
28.85
Apertura
28.87
Bid
28.80
Ask
29.10
Minimo
28.79
Massimo
28.87
Volume
58
Variazione giornaliera
-0.17%
Variazione Mensile
0.73%
Variazione Semestrale
5.22%
Variazione Annuale
1.62%
