DRSK: Aptus Defined Risk ETF
El tipo de cambio de DRSK de hoy ha cambiado un -0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.78, mientras que el máximo ha alcanzado 28.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Aptus Defined Risk ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DRSK News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DRSK hoy?
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) se evalúa hoy en 28.80. El instrumento se negocia dentro de -0.17%; el cierre de ayer ha sido 28.85 y el volumen comercial ha alcanzado 154. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DRSK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Aptus Defined Risk ETF?
Aptus Defined Risk ETF se evalúa actualmente en 28.80. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.62% y USD. Monitoree los movimientos de DRSK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DRSK?
Puede comprar acciones de Aptus Defined Risk ETF (DRSK) al precio actual de 28.80. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 28.80 o 29.10, mientras que 154 y -0.24% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DRSK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DRSK?
Invertir en Aptus Defined Risk ETF implica tener en cuenta el rango anual 26.43 - 29.43 y el precio actual 28.80. Muchos comparan 0.73% y 5.22% antes de colocar órdenes en 28.80 o 29.10. Estudie los cambios diarios de precios de DRSK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Aptus Defined Risk ETF?
El precio más alto de Aptus Defined Risk ETF (DRSK) en el último año ha sido 29.43. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.43 - 29.43, una comparación con 28.85 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Aptus Defined Risk ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Aptus Defined Risk ETF?
El precio más bajo de Aptus Defined Risk ETF (DRSK) para el año ha sido 26.43. La comparación con los actuales 28.80 y 26.43 - 29.43 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DRSK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DRSK?
En el pasado, Aptus Defined Risk ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 28.85 y 1.62% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 28.85
- Open
- 28.87
- Bid
- 28.80
- Ask
- 29.10
- Low
- 28.78
- High
- 28.87
- Volumen
- 154
- Cambio diario
- -0.17%
- Cambio mensual
- 0.73%
- Cambio a 6 meses
- 5.22%
- Cambio anual
- 1.62%
- 1.8%
- 1.7%
- 2.1%
- -0.3%
- -0.4%
- 0.0%
- 45.8
- 41.5
- 7.326 M
- 7.181 M
- 94.2
- 100.7
- 97.8