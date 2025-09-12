Moedas / DRI
DRI: Darden Restaurants Inc
190.14 USD 18.74 (8.97%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DRI para hoje mudou para -8.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 189.37 e o mais alto foi 193.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Darden Restaurants Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DRI Notícias
Faixa diária
189.37 193.00
Faixa anual
155.18 228.27
- Fechamento anterior
- 208.88
- Open
- 192.08
- Bid
- 190.14
- Ask
- 190.44
- Low
- 189.37
- High
- 193.00
- Volume
- 1.625 K
- Mudança diária
- -8.97%
- Mudança mensal
- -7.82%
- Mudança de 6 meses
- -7.82%
- Mudança anual
- 15.85%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh