통화 / DRI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DRI: Darden Restaurants Inc
184.77 USD 7.97 (4.14%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DRI 환율이 오늘 -4.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 184.59이고 고가는 192.77이었습니다.
Darden Restaurants Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRI News
- Stock Market Rallies To New Highs On Fed Rate Cut, Nvidia News; Tesla Jumps: Weekly Review
- Wall Street Roundup: We Need To Talk About Intel (undefined:INTC)
- Company News for Sep 19, 2025
- TD Cowen, Darden Restaurants ’보유’ 등급 유지, 목표가 $200
- TD Cowen, Darden Restaurants 목표 주가 200달러로 하향 조정
- TD Cowen reiterates Hold rating on Darden Restaurants stock at $200
- Darden Restaurants stock price target lowered to $200 by TD Cowen
- 트루이스트, Darden Restaurants 목표 주가 $240로 하향
- Truist Securities lowers Darden Restaurants stock price target to $240
- KeyBanc, Darden Restaurants 목표 주가 225달러로 하향
- 다든 레스토랑, CEO에 1700만 달러 주식 보상 승인
- Darden Restaurants approves $17 million equity award for CEO, reports annual meeting results
- UBS, Darden Restaurants 투자의견 ’매수’ 유지…견조한 매출 성장
- KeyBanc lowers Darden Restaurants stock price target to $225 on margin concerns
- Darden Restaurants stock rating reiterated at Buy by UBS on solid sales growth
- Darden Restaurants, Bernstein ’Outperform’ 등급 재확인
- Bernstein reiterates Outperform rating on Darden Restaurants stock
- Darden Restaurants 목표 주가, BMO Capital서 205달러로 하향 조정
- Darden Restaurants stock price target lowered to $205 at BMO Capital
일일 변동 비율
184.59 192.77
년간 변동
155.18 228.27
- 이전 종가
- 192.74
- 시가
- 192.76
- Bid
- 184.77
- Ask
- 185.07
- 저가
- 184.59
- 고가
- 192.77
- 볼륨
- 5.770 K
- 일일 변동
- -4.14%
- 월 변동
- -10.43%
- 6개월 변동
- -10.43%
- 년간 변동율
- 12.58%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K