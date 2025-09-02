货币 / DRI
DRI: Darden Restaurants Inc
210.08 USD 2.08 (0.98%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DRI汇率已更改-0.98%。当日，交易品种以低点209.44和高点214.25进行交易。
关注Darden Restaurants Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRI新闻
- 古根海姆上调达登餐厅目标价至235美元，此前为220美元
- Darden Restaurants stock price target raised to $235 from $220 at Guggenheim
- Darden Restaurants (DRI) Is About to Report Q1 Earnings Tomorrow. Here’s What to Expect - TipRanks.com
- Stock Market Today: Dow Wavers Ahead Of Retail Sales; Dave & Busters Plunges On Earnings (Live Coverage)
- Darden Restaurants: Inflation Puts The Stock To The Test (Earnings Preview) (NYSE:DRI)
- Dow Jones Futures: Nvidia, Shopify, Uber In Buy Zones; Fed Meeting Next
- Stock Market Today: Dow Rises With Fed Ahead; Tesla Surges On Musk Stock Buys (Live Coverage)
- Darden Restaurants (DRI) Q1 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq set records as market anticipates Fed rate decision
- FedEx Headlines Earnings Calendar As Fed Rate Decision Looms; Olive Garden Parent Nears Buy Point
- Fed Meeting In Focus With FedEx, Lennar, Meta Due; Tesla Leads New Buys
- 达登餐厅股票在财报发布前有上涨潜力，瑞银表示
- Darden Restaurants stock poised for upside ahead of earnings, UBS says
- Stephens上调丹尼餐厅目标价至215美元，此前为212美元
- Darden Restaurants stock price target raised to $215 from $212 at Stephens
- Costco, Accenture, FedEx, and more set to report earnings Friday
- Consumers Flock Back To Restaurants Driving August Sales Jump - Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Darden Restaurants (DRI) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Darden Restaurants stock price target lowered to $240 at KeyBanc
- Darden Restaurants stock price target lowered to $245 at Evercore ISI
- Darden Restaurants stock rating maintained at Market Perform by BMO Capital
- Evercore upgrades Brinker on remodel, unit growth potential
- Why The Brinker International Rally May Not Be Over (NYSE:EAT)
- Truist Securities maintains Buy rating on Darden Restaurants stock
日范围
209.44 214.25
年范围
155.18 228.27
- 前一天收盘价
- 212.16
- 开盘价
- 213.90
- 卖价
- 210.08
- 买价
- 210.38
- 最低价
- 209.44
- 最高价
- 214.25
- 交易量
- 2.324 K
- 日变化
- -0.98%
- 月变化
- 1.84%
- 6个月变化
- 1.84%
- 年变化
- 28.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值