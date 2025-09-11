CotizacionesSecciones
DRI: Darden Restaurants Inc

208.88 USD 1.20 (0.57%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DRI de hoy ha cambiado un -0.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 208.54, mientras que el máximo ha alcanzado 211.90.

Rango diario
208.54 211.90
Rango anual
155.18 228.27
Cierres anteriores
210.08
Open
210.44
Bid
208.88
Ask
209.18
Low
208.54
High
211.90
Volumen
2.495 K
Cambio diario
-0.57%
Cambio mensual
1.26%
Cambio a 6 meses
1.26%
Cambio anual
27.26%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B