DRI: Darden Restaurants Inc
192.74 USD 16.14 (7.73%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DRI hat sich für heute um -7.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 186.90 bis zu einem Hoch von 195.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Darden Restaurants Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DRI News
- BMO Capital senkt Kursziel für Darden Restaurants auf 205 $
- Darden Restaurants: Evercore ISI senkt Kursziel wegen Preisdrucks auf 240 $
- Darden Restaurants: Wells Fargo senkt Kursziel wegen Margensorgen auf 200 $
- Stock Market Today: Dow Rallies Ahead Of Jobless Claims; Nvidia Surges On Intel Stake (Live Coverage)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Darden Restaurants, Inc. (DRI) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- We Still Like Darden (NYSE:DRI)
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Olive Garden sees success with smaller, cheaper portions as diners try to save money
- Darden Restaurants: Margin Fears Create Opportunity (Upgrade) (NYSE:DRI)
- Darden Restaurants verfehlt Gewinnprognose für Q1 2025 – Aktie bricht ein
- Earnings call transcript: Darden Restaurants Q1 2025 misses EPS forecast, stock drops
- Jobless Claims Decreased More Than Expected
- Darden Restaurants, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DRI) 2025-09-18
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Pre-market Futures Up After 1st Rate Cut of 2025
- Darden Q1 Earnings Miss Estimates, Revenues Top, Stock Down
- Darden Restaurants (DRI) Reports Q1 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Darden Q1 FY2026: Umsatzplus von 10,4 % von Margensorgen überschattet
- Darden Q1 FY2026 slides: 10.4% sales growth overshadowed by margin concerns
- Darden Restaurants (DRI) Misses Q1 Earnings Estimates
Tagesspanne
186.90 195.06
Jahresspanne
155.18 228.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 208.88
- Eröffnung
- 192.08
- Bid
- 192.74
- Ask
- 193.04
- Tief
- 186.90
- Hoch
- 195.06
- Volumen
- 15.209 K
- Tagesänderung
- -7.73%
- Monatsänderung
- -6.56%
- 6-Monatsänderung
- -6.56%
- Jahresänderung
- 17.43%
