Dövizler / DRI
DRI: Darden Restaurants Inc
184.77 USD 7.97 (4.14%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DRI fiyatı bugün -4.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 184.59 ve Yüksek fiyatı olarak 192.77 aralığında işlem gördü.
Darden Restaurants Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DRI haberleri
- TD Cowen, Darden Restaurants için hedef fiyatı 200 dolara düşürdü
- TD Cowen, Darden Restaurants hissesi için Tut tavsiyesini 200 dolar hedefle yineledi
- Truist Securities, Darden Restaurants hisse senedi fiyat hedefini 240 dolara düşürdü
- KeyBanc, marj endişeleri nedeniyle Darden Restaurants hisse fiyat hedefini 225 dolara düşürdü
- Darden Restaurants CEO’suna 17 milyon dolarlık hisse ödülünü onayladı, yıllık toplantı sonuçlarını açıkladı
- UBS, güçlü satış büyümesi nedeniyle Darden Restaurants hisse senedi notunu Al olarak teyit etti
- Bernstein, Darden Restaurants hissesi için Outperform notunu yineledi
- BMO Capital, Darden Restaurants için hedef fiyatını 205 dolara düşürdü
- Darden Restaurants’ın hedef fiyatı fiyatlandırma endişeleri nedeniyle Evercore ISI’de 240 dolara düşürüldü
Günlük aralık
184.59 192.77
Yıllık aralık
155.18 228.27
- Önceki kapanış
- 192.74
- Açılış
- 192.76
- Satış
- 184.77
- Alış
- 185.07
- Düşük
- 184.59
- Yüksek
- 192.77
- Hacim
- 5.770 K
- Günlük değişim
- -4.14%
- Aylık değişim
- -10.43%
- 6 aylık değişim
- -10.43%
- Yıllık değişim
- 12.58%
21 Eylül, Pazar