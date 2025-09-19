FiyatlarBölümler
DRI: Darden Restaurants Inc

184.77 USD 7.97 (4.14%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DRI fiyatı bugün -4.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 184.59 ve Yüksek fiyatı olarak 192.77 aralığında işlem gördü.

Darden Restaurants Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
184.59 192.77
Yıllık aralık
155.18 228.27
Önceki kapanış
192.74
Açılış
192.76
Satış
184.77
Alış
185.07
Düşük
184.59
Yüksek
192.77
Hacim
5.770 K
Günlük değişim
-4.14%
Aylık değişim
-10.43%
6 aylık değişim
-10.43%
Yıllık değişim
12.58%
21 Eylül, Pazar