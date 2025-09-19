CotationsSections
DRI: Darden Restaurants Inc

184.77 USD 7.97 (4.14%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DRI a changé de -4.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 184.59 et à un maximum de 192.77.

Suivez la dynamique Darden Restaurants Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
184.59 192.77
Range Annuel
155.18 228.27
Clôture Précédente
192.74
Ouverture
192.76
Bid
184.77
Ask
185.07
Plus Bas
184.59
Plus Haut
192.77
Volume
5.770 K
Changement quotidien
-4.14%
Changement Mensuel
-10.43%
Changement à 6 Mois
-10.43%
Changement Annuel
12.58%
20 septembre, samedi