DRI: Darden Restaurants Inc

184.77 USD 7.97 (4.14%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DRI ha avuto una variazione del -4.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 184.59 e ad un massimo di 192.77.

Segui le dinamiche di Darden Restaurants Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
184.59 192.77
Intervallo Annuale
155.18 228.27
Chiusura Precedente
192.74
Apertura
192.76
Bid
184.77
Ask
185.07
Minimo
184.59
Massimo
192.77
Volume
5.770 K
Variazione giornaliera
-4.14%
Variazione Mensile
-10.43%
Variazione Semestrale
-10.43%
Variazione Annuale
12.58%
20 settembre, sabato