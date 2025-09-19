Valute / DRI
DRI: Darden Restaurants Inc
184.77 USD 7.97 (4.14%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DRI ha avuto una variazione del -4.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 184.59 e ad un massimo di 192.77.
Segui le dinamiche di Darden Restaurants Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
184.59 192.77
Intervallo Annuale
155.18 228.27
- Chiusura Precedente
- 192.74
- Apertura
- 192.76
- Bid
- 184.77
- Ask
- 185.07
- Minimo
- 184.59
- Massimo
- 192.77
- Volume
- 5.770 K
- Variazione giornaliera
- -4.14%
- Variazione Mensile
- -10.43%
- Variazione Semestrale
- -10.43%
- Variazione Annuale
- 12.58%
20 settembre, sabato