DRI: Darden Restaurants Inc
192.74 USD 16.14 (7.73%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DRIの今日の為替レートは、-7.73%変化しました。日中、通貨は1あたり186.90の安値と195.06の高値で取引されました。
Darden Restaurants Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
186.90 195.06
1年のレンジ
155.18 228.27
- 以前の終値
- 208.88
- 始値
- 192.08
- 買値
- 192.74
- 買値
- 193.04
- 安値
- 186.90
- 高値
- 195.06
- 出来高
- 15.209 K
- 1日の変化
- -7.73%
- 1ヶ月の変化
- -6.56%
- 6ヶ月の変化
- -6.56%
- 1年の変化
- 17.43%
