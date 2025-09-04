Moedas / DLTR
DLTR: Dollar Tree Inc
97.26 USD 0.52 (0.53%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DLTR para hoje mudou para -0.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 96.85 e o mais alto foi 98.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Dollar Tree Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DLTR Notícias
Faixa diária
96.85 98.31
Faixa anual
60.49 115.99
- Fechamento anterior
- 97.78
- Open
- 97.38
- Bid
- 97.26
- Ask
- 97.56
- Low
- 96.85
- High
- 98.31
- Volume
- 664
- Mudança diária
- -0.53%
- Mudança mensal
- -10.69%
- Mudança de 6 meses
- 29.13%
- Mudança anual
- 38.39%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh