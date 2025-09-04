Dövizler / DLTR
DLTR: Dollar Tree Inc
95.26 USD 3.00 (3.05%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DLTR fiyatı bugün -3.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 94.64 ve Yüksek fiyatı olarak 98.86 aralığında işlem gördü.
Dollar Tree Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
94.64 98.86
Yıllık aralık
60.49 115.99
- Önceki kapanış
- 98.26
- Açılış
- 98.54
- Satış
- 95.26
- Alış
- 95.56
- Düşük
- 94.64
- Yüksek
- 98.86
- Hacim
- 12.104 K
- Günlük değişim
- -3.05%
- Aylık değişim
- -12.53%
- 6 aylık değişim
- 26.47%
- Yıllık değişim
- 35.54%
