FiyatlarBölümler
Dövizler / DLTR
Geri dön - Hisse senetleri

DLTR: Dollar Tree Inc

95.26 USD 3.00 (3.05%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DLTR fiyatı bugün -3.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 94.64 ve Yüksek fiyatı olarak 98.86 aralığında işlem gördü.

Dollar Tree Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DLTR haberleri

Günlük aralık
94.64 98.86
Yıllık aralık
60.49 115.99
Önceki kapanış
98.26
Açılış
98.54
Satış
95.26
Alış
95.56
Düşük
94.64
Yüksek
98.86
Hacim
12.104 K
Günlük değişim
-3.05%
Aylık değişim
-12.53%
6 aylık değişim
26.47%
Yıllık değişim
35.54%
21 Eylül, Pazar