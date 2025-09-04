Divisas / DLTR
DLTR: Dollar Tree Inc
97.78 USD 2.30 (2.41%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DLTR de hoy ha cambiado un 2.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 95.52, mientras que el máximo ha alcanzado 98.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dollar Tree Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DLTR News
- Bernstein inicia cobertura de Five Below con calificación de Desempeño de Mercado
- How Does Burlington's Off-Price Model Drive Resilient Margins?
- Bernstein eleva el precio objetivo de las acciones de McDonald’s a 320 dólares desde 310 dólares
- Acciones elevadas reflejan esperanzas de enfriamiento temporal del mercado laboral
- The State Of The Consumer: What Dollar Tree’s Q2 Signals (NASDAQ:DLTR)
- Wall Street Roundup: Red Flag, Green Flag
- Should Investors Buy Target Stock at the Current Discounted Level?
- Dollar Tree names Brent Beebe as next chief merchandising officer
- Better Stock to Buy Now: Walmart or Dollar Tree?
- UBER to be a Part of S&P 100: Is it a Sign of More Upside?
- Guggenheim lowers Dollar Tree stock price target to $125 on tariff concerns
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Dollar Tree Q2 Results: Signs Of A Turnaround And Reasons For Cautious Optimism
- Dollar Tree Stock Lacks Growth, I'm Avoiding It (NASDAQ:DLTR)
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Top 3 Risk Off Stocks You'll Regret Missing In September - Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)
Rango diario
95.52 98.70
Rango anual
60.49 115.99
- Cierres anteriores
- 95.48
- Open
- 95.70
- Bid
- 97.78
- Ask
- 98.08
- Low
- 95.52
- High
- 98.70
- Volumen
- 14.370 K
- Cambio diario
- 2.41%
- Cambio mensual
- -10.21%
- Cambio a 6 meses
- 29.82%
- Cambio anual
- 39.13%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B