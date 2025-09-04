CotizacionesSecciones
DLTR: Dollar Tree Inc

97.78 USD 2.30 (2.41%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DLTR de hoy ha cambiado un 2.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 95.52, mientras que el máximo ha alcanzado 98.70.

Rango diario
95.52 98.70
Rango anual
60.49 115.99
Cierres anteriores
95.48
Open
95.70
Bid
97.78
Ask
98.08
Low
95.52
High
98.70
Volumen
14.370 K
Cambio diario
2.41%
Cambio mensual
-10.21%
Cambio a 6 meses
29.82%
Cambio anual
39.13%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B