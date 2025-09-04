KurseKategorien
Währungen / DLTR
Zurück zum Aktien

DLTR: Dollar Tree Inc

98.26 USD 0.48 (0.49%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DLTR hat sich für heute um 0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 96.50 bis zu einem Hoch von 98.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Dollar Tree Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DLTR News

Tagesspanne
96.50 98.54
Jahresspanne
60.49 115.99
Vorheriger Schlusskurs
97.78
Eröffnung
97.38
Bid
98.26
Ask
98.56
Tief
96.50
Hoch
98.54
Volumen
9.804 K
Tagesänderung
0.49%
Monatsänderung
-9.77%
6-Monatsänderung
30.46%
Jahresänderung
39.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K