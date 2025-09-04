Currencies / DLTR
DLTR: Dollar Tree Inc
95.49 USD 1.77 (1.82%)
Sector: Consumer Defensive Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
DLTR exchange rate has changed by -1.82% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 95.14 and at a high of 97.38.
Follow Dollar Tree Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
Daily Range
95.14 97.38
Year Range
60.49 115.99
- Previous Close
- 97.26
- Open
- 96.75
- Bid
- 95.49
- Ask
- 95.79
- Low
- 95.14
- High
- 97.38
- Volume
- 4.916 K
- Daily Change
- -1.82%
- Month Change
- -12.31%
- 6 Months Change
- 26.78%
- Year Change
- 35.87%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.876%