통화 / DLTR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DLTR: Dollar Tree Inc
95.26 USD 3.00 (3.05%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DLTR 환율이 오늘 -3.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 94.64이고 고가는 98.86이었습니다.
Dollar Tree Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DLTR News
- Is American Express Stock a Millionaire Maker?
- Retailers like Claire’s and Rite Aid are closing stores. The biggest discounters will benefit, analysts say.
- 번스타인, 파이브 빌로우에 대한 ’시장 수준’ 평가로 커버리지 시작
- Bernstein initiates coverage on Five Below with Market-Perform rating
- How Does Burlington's Off-Price Model Drive Resilient Margins?
- McDonald’s 목표 주가, Bernstein, 320달러로 상향 조정
- McDonald’s stock price target raised to $320 from $310 at Bernstein
- 일시적 고용 시장 냉각 기대감 반영된 주가 상승 - 골드만삭스
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- The State Of The Consumer: What Dollar Tree’s Q2 Signals (NASDAQ:DLTR)
- Wall Street Roundup: Red Flag, Green Flag
- Should Investors Buy Target Stock at the Current Discounted Level?
- Dollar Tree names Brent Beebe as next chief merchandising officer
- Better Stock to Buy Now: Walmart or Dollar Tree?
- UBER to be a Part of S&P 100: Is it a Sign of More Upside?
- Guggenheim lowers Dollar Tree stock price target to $125 on tariff concerns
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Dollar Tree Q2 Results: Signs Of A Turnaround And Reasons For Cautious Optimism
- Dollar Tree Stock Lacks Growth, I'm Avoiding It (NASDAQ:DLTR)
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Guggenheim lowers Dollar Tree stock price target to $125 on tariff concerns
- Top 3 Risk Off Stocks You'll Regret Missing In September - Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)
- These Analysts Revise Their Forecasts On Dollar Tree Following Q2 Results - Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
일일 변동 비율
94.64 98.86
년간 변동
60.49 115.99
- 이전 종가
- 98.26
- 시가
- 98.54
- Bid
- 95.26
- Ask
- 95.56
- 저가
- 94.64
- 고가
- 98.86
- 볼륨
- 12.104 K
- 일일 변동
- -3.05%
- 월 변동
- -12.53%
- 6개월 변동
- 26.47%
- 년간 변동율
- 35.54%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K