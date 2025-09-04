КотировкиРазделы
Валюты / DLTR
DLTR: Dollar Tree Inc

95.48 USD 1.78 (1.83%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DLTR за сегодня изменился на -1.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.90, а максимальная — 97.38.

Следите за динамикой Dollar Tree Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
94.90 97.38
Годовой диапазон
60.49 115.99
Предыдущее закрытие
97.26
Open
96.75
Bid
95.48
Ask
95.78
Low
94.90
High
97.38
Объем
12.265 K
Дневное изменение
-1.83%
Месячное изменение
-12.32%
6-месячное изменение
26.77%
Годовое изменение
35.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.