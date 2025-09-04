Валюты / DLTR
DLTR: Dollar Tree Inc
95.48 USD 1.78 (1.83%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DLTR за сегодня изменился на -1.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.90, а максимальная — 97.38.
Следите за динамикой Dollar Tree Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DLTR
- Bernstein initiates coverage on Five Below with Market-Perform rating
- How Does Burlington's Off-Price Model Drive Resilient Margins?
- Bernstein повышает целевую цену акций McDonald’s до $320 с $310
- McDonald’s stock price target raised to $320 from $310 at Bernstein
- Повышенные цены на акции отражают надежды на временное охлаждение рынка труда — Goldman Sachs
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- The State Of The Consumer: What Dollar Tree’s Q2 Signals (NASDAQ:DLTR)
- Wall Street Roundup: Red Flag, Green Flag
- Should Investors Buy Target Stock at the Current Discounted Level?
- Dollar Tree names Brent Beebe as next chief merchandising officer
- Better Stock to Buy Now: Walmart or Dollar Tree?
- UBER to be a Part of S&P 100: Is it a Sign of More Upside?
- Guggenheim lowers Dollar Tree stock price target to $125 on tariff concerns
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Dollar Tree Q2 Results: Signs Of A Turnaround And Reasons For Cautious Optimism
- Dollar Tree Stock Lacks Growth, I'm Avoiding It (NASDAQ:DLTR)
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Guggenheim lowers Dollar Tree stock price target to $125 on tariff concerns
- Top 3 Risk Off Stocks You'll Regret Missing In September - Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)
- These Analysts Revise Their Forecasts On Dollar Tree Following Q2 Results - Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
- Dollar Tree Expands Customer Base, Analysts Split On Outlook As Tariff Pressures Loom - Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
- McDonald's To Rally Around 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - C3.ai (NYSE:AI), Salesforce (NYSE:CRM)
- Bernstein reiterates Dollar Tree stock at Market Perform despite Q2 beat
Дневной диапазон
94.90 97.38
Годовой диапазон
60.49 115.99
- Предыдущее закрытие
- 97.26
- Open
- 96.75
- Bid
- 95.48
- Ask
- 95.78
- Low
- 94.90
- High
- 97.38
- Объем
- 12.265 K
- Дневное изменение
- -1.83%
- Месячное изменение
- -12.32%
- 6-месячное изменение
- 26.77%
- Годовое изменение
- 35.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.